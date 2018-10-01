Giresun'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

GİRESUN’un Keşap ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ziya Kanbur’a (47) araç çarptı. Hastaneye kaldırılan Kanbur hayatını kaybetti.

Olay, bugün Keşap ilçesinin Güneykey köyünde meydana geldi. Trabzon istikametinden Giresun yönüne gitmekte olan V.G.G. yönetimindeki 52 AT 06 otomobil, Güneyköy köyünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ziya Kanbur’a çarptı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kanbur, hayatını kaybetti. Sürücü V.G.G. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.