Giresun'da hedef 1 milyonun üzerinde turist

GİRESUN Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, kente yeni turizm sezonunda 1 milyonun üzerinde turist beklediklerini belirtti.

GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, kentteki turizm sezonuna ilişkin konuştu beklenti ve hedeflerini açıkladı. Uzuner, Giresun’un doğası, tarihi ve deniziyle bir turizm şehri olduğunu, 3 yılda da bir turizm patlaması gerçekleştiğini ifade ederek, “2015 yılında turizm açılan Giresun Adası’nı 100 bin, geçen yıl patlama yapan Mavi Göl’ü ise 300 bin kişi ziyaret etti. 2014 yılında Giresun’a 8 tur otobüsü uğrarken, geçen yıl ise bin 500’ün üzerinde tur otobüsü Giresun’u rotasına aldı” dedi.

‘MAVİ GÖL’DE 500 BİN HEDEFİMİZ VAR’

Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzellikler açısından çok zengin bir il olduğunu söyleyen Uzuner, şöyle konuştu:

“Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk tarihi ve kültürel zenginlikler açısından, sahil bandı deniz turizmi açısından, orta bant ise yayla turizmi açısından üç ayrı destinasyona sahip. Giresun Adası bilindiği gibi 2015 yılında, Turizm Altyapı Hizmet Birliğimizin faaliyetleri neticesinde turizme açıldı. O günden bugüne kadar, Giresun Adası’nı Ortadoğu, Uzakdoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinden 80 bin civarında turist ziyaret etti. Giresun Adası’nın turizme açılmış olması, Giresun’un Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sümela Manastırına, Gümüşhane Santa Harabelerine denk güçlü bir destinasyon yakalandı. Bu fırsat iyi değerlendirilerek, Giresun turizmini katlanarak büyüttü. Yakın zamanda yine turizme kazandırılan eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Mavi Göl, geçen yıl 300 bin turisti ağırladı. Bu yıl Mavi Göl’de 500 bin turist hedefimiz var. Sosyal medya üzerinden yapacağımız tanıtım ve yarışmalarla Mavi Göl’ün, Giresun Adası’nın, yaylaların ve ilimizin tanıtımını artırarak sürdüreceğiz. Giresun bölgenin birçok doğal ve tarihi güzelliğini bünyesinde barındırması özelliğiyle üçü bir arada kahve gibi.”

‘GİRESUN BÖLGENİN GİZLİ GÜCÜ’

Uzuner, Giresun’un turizm açısından bölgenin gizli gücü olduğuna da işaret ederek, şöyle devam etti:

“Türk Hava Yolları’nın ilimize ciddi katkıları var. Özelikle Ordu-Giresun Havalimanının açılmasıyla birlikte ilimize turizmde ciddi anlamda bir artış gösterdi. Charter talepleri var. Charter talepleri gerçek bulursa, ilimiz değişik destinasyonlarından turizm uçaklarını almaya başlayacak. Geçmiş yıllarda 8 ve 12 ayrı charterlar yapılmıştı. Bu yılda inşallah sürdürülmesini temenni ediyoruz. Giresun bölgede, bölgenin gizli gücü. Karadeniz Bölgesinde şehirleşme açısından ön plana çıkan birçok şehir var. Giresun bu şehirlerin içinde bir tatil, bir sayfiye kenti. Geçtiğimiz yıl bir milyon turist hedefimiz vardı. Bir milyon üzerine nasıl çıkabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz”

'BAŞARI HİKÂYESİ DEVAM EDECEK'

Artık tur otobüslerinin Giresun’u pas geçmediği belirten Uzuner, “Karadeniz turuna çıkan yaklaşık 3 bin 500’ün üzerinde tur otobüsü var. 2014 yılında biz bu tur otobüslerinden sadece 8 tur otobüsü alabiliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada sadece geçen yıl Kümbet Yaylasına bin 100, Giresun Kalesine 650, Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl’e 900, Görele Kemençe Müzesine 700, diğer destinasyonlarla birlikte bin 500’ün üzerinde tur otobüsü almışız. Giresun turizminin 8 tur otobüsünden bin 500’ün üzerinde tur otobüsüne çıkması şehrin turizme inanması ve bu Allah vergisi güzelliklerin ve tarihten gelen gücün simgesidir. Bu başarı hikâyesi inşallah şehrimizde artarak devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.

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