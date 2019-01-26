GİDERİK hedef büyüttü

MERSİN, () – MERSİN’de Çukurova Bölgesinde profesyonel yöneticilerin tarafından kurularak 8 yıldır faaliyetlerini sürdüren Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) 2019 yılı hedefini büyüttü.

GİDERİK, 2019 yılı faaliyet planını görüşmek üzere Mersin Otelinde buluştu. Girişimci İnsan Kaynakları Derneği genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında, insan Kaynaklarına yönelik etkinlikler, eğitimler, kariyer günleri, insan yönetimi zirvesi gibi birçok konuyu masaya yatırdı. GİDERİK Başkanı Serkan Özada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla kamuoyunda saygın bir yere sahip olan derneğin 2019 yılında da aynı kararlılık ve azimle çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Özellikle kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme, insan kaynakları modellemeleri üzerinde çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade eden başkan Özada, 2018 yılında gerçekleştirdikleri 8’nci İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesinin sadece Mersin’de değil Türkiye'de ses getirdiğini, yine 2019 yılında da bu organizasyonun markalaşarak kent ekonomisine katkı sunar hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI