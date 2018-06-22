Gıda analizleri bu laboratuvara emanet

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - GIDA maddeleri üzerinde her türlü analizin yapılarak sektörü destekleyen, 2018 yılı içerisinde 942 numune analizi yapılan Samsun Ticaret Borsası Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda, kapasite artışına gidilmesi hedefleniyor

Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak ‘Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında, gıda maddelerinde fiziksel, kimyasal, ağır metal ve mikotoksin analizleri yapılıyor. Borsa Başkanı Sinan Çakır, modernizasyondan yeni analizlerin akreditasyon sürecin başlatılmasına kadar çalışmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

2018’DE TAM 942 ANALİZ YAPILDI

Samsun Ticaret Borsası Genel Müdürü Ahmet Ali Yazıcı, “Laboratuvarda 2018 yılının ilk yarısında ihracat, ithalat ve özel istek numuneleri dahil 942 analiz yapılmış. Samsun fındık ihracatının ve buğday ithalatının fazla olduğu bir nokta, buna bağlı olarak da laboratuvara en fazla gelen numuneler ihraç edilen fındık ve ithal edilen buğday numuneleridir. Laboratuvarımızın analiz verilerine bakıldığında ihracat fındık numunesinde Aftakoksin, ithalat edilen buğday numunesinde ise mikotoksin ve ağır metal analizleri öne çıkmaktadır” diye konuştu.

‘GİZLİ BİLGİLER KORUMA ALTINDA’

Laboratuvar Sorumlusu Gıda mühendisi Faruk Ünyeli, “Laboratuvarımızda Aflatoksin, Okratoksin A, Zearalenon, Deoksinivalenol, Fumonisin gibi mikotoksin analizleri, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metal analizleri, rutubet, protein ve kül gibi temel kimyasal analizler akredite, yani uluslararası geçerliliği olan analizler olarak gerçekleştiriliyor. Mikotoksinler, bazı küfler tarafından üretilen bir toksik bir maddelerdir. Mikotoksinler kuru yemişlerde, kurutulmuş meyvelerde, buğday, arpa, pirinç gibi tahıllarda, mısırda, kırmızıbiber gibi baharatlarda bulunur. Laboratuvarımız, müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikâyetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır. Laboratuvarımız eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir” şeklinde konuştu.

BORSA BAŞKANI HEDEFLERİ ANLATTI

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır ise “Laboratuvarda, şu anda, gıda maddelerindeki fiziksel, kimyasal, ağır metal ve mikotoksin analizleri gibi işlemler yapılıyor. İlimizde ve bölgemizde konu ile ilgili paydaşlar ile yapılan görüşmeler, ilin öne çıkan sektörleri, ilin ihracat hedefleri ve sektörün talepleri doğrultusunda, laboratuvarımızın pestisit, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve dioksin analizlerini gerçekleştirecek düzeye getirilmesi elzem olmuştur. Buna bağlı olarak laboratuvarımızın fiziki şartlarının yenilenmesi, eksiklikler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, modernizasyonu, gerçekleştirilecek yeni analizlerin akreditasyon süreçlerinin başlatılması öncelikli hedeflerimizden biridir. Konu ile ilgili olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bir güdümlü proje sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

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