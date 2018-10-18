GGC'den, zorunlu açıklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti (GGC), kentte yerel bir gazete sahibi ile 2 çalışanının tutuklanması üzerine açıklama yaptı. GGC yönetiminin açıklamasında, mesleğin adını kirleten sözde gazetecilerin gerçek gazetecilerden ayrılması için yasal düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiği vurgulandı.

Gazetecilik kılıfıyla suç işleyenlerin GGC ile hiçbir zaman bağı olmadığı ve olamayacağı belirtilen açıklamada, bu tür art niyetli kişilerin sekötrden temizlenmesi gerektiği dile getirilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep'te bir yerel gazete sahibi ve 2 çalışanının 'fuhuş' ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanması haberi üzerine zaruri olarak bu açıklamayı yayınlıyoruz. Gazetecilik gibi şerefli bir mesleğin adını kirleten bu kişilerin Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile ilgisi olmadığı ve olamayacağı gibi, bu işi onuruyla yapan gerçek gazeteciler arasında da hiçbir zaman yer bulamamıştır. Yaptığı asla kabul edilemeyecek olan bu kişilerin işlediği suçlarını 'gazeteci' sıfatıyla kamufle etmeye çalışması da onurlu mesleğimiz adına maalesef hepimizi derinden üzmüştür. Bu ve benzeri art niyetli, gazeteciliği suçlarını örtmek için kılıf olarak kullanan müsveddelerin; şerefli insanların onuruyla icra ettikleri mesleğimiz ile hiçbir zaman uzaktan yakından ilgisi asla olmadı ve olamayacaktır. Bu vesileyle yıllardır her platformda dile getirdiğimiz yasal düzenlemeler ile gazete çıkarmanın kolay olmaması gerektiğini, şehrimizin ve meslektaşlarımızın ismini lekeleyen sözde gazeteci müsveddelerine kimsenin itibar etmemesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.

Bu ve maalesef az da olsa benzer niyetteki müsveddelerin şehrimizin ve mesleğimizin ismini kirletmesinin önlenmesi için daha önce de uyarılarda bulunduğumuz yetkili mercilerin bundan sonraki süreçte titiz davranmasını bekliyoruz. Cemiyetimizin değil üyesi olmak kapısından bile giremeyecek olan bu müsveddelerin sektörden tamamen temizlenmesi için Basın Yasası'na ilişkin düzenlemelerin de biran önce hayata geçirilmesini istiyoruz.

Son olarak vatandaşlarımızdan; tehdit ve şantajda bulunan ya da farklı talepler iletilen kişilerin bu durumu güvenlik güçlerine ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'mize bildirerek art niyetli müsveddelerin gazetecilik mesleğinin ismini kirletmesini önlemeye davet ediyoruz."

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