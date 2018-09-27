GGC'de görev dağılımı yapıldı

GAZİANTEP, () - 15 Eylül'de kongresini yapan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı da gerçekleştirildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, yeni dönemde yapacakları çalışmalar ile sorunlarını asgari düzeye indirecekleri mesleğin standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 26'ncı olağan kongresinde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Ay, 4 ismin değiştiği yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan İbrahim Ay başkanlığındaki toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı ile başkan yardımcılıkları görevine Hasan Kırmızıtaş ile Yaşar Yavuz getirilirken, Genel Sekreterliği Mehmet Boncuk, Saymanlık görevinin ise Bekir Şahin tarafından yapılması kararlaştırıldı.

İlk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaparak yeni döneme start verdiklerini anlatan İbrahim Ay, tüm yönetim kurulu üyelerinin her göreve layık olduğunu ifade etti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunun 14 kişiden oluştuğunu ve her üyenin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan İbrahim Ay, amaçlarının önümüzdeki 3 yıllık dönemde kentte etkili ve hissedilir olan GGC'nin gücünü daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Gazetecilerin son dönemde yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı ekonomik olarak sıkıntılarla boğuştuğunun altını çizen İbrahim Ay, yerel basına bu anlamda 'nefes' aldıracak projeler yürüteceklerini kaydetti. Komisyonlar oluşturarak kamu ve özel sektör ile yapılacak görüşmeler ile yerel basına desteği artıracak adımlar atacaklarını anlatan İbrahim Ay, ayrıca mesleki sorunları asgari düzeye indirip, mesleğin ve meslektaşlarının standartlarının artması için projeler yapacaklarının da mesajını verdi.

Geçmiş dönemlerde yaptıkları çalışmalar ile GGC'nin adını sadece Gaziantep değil bölgede ve yurt genelinde hatırı sayılır bir konuma taşıdıklarını hatırlatan İbrahim Ay, "3 yıllık yeni dönemimizde GGC'nin ismini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yeni yönetim kurulumuzda yaptığımız görev dağılımı ile çalışmalarımızın startını veriyoruz. İlk etapta ekonomik olarak yaşanılan süreç nedeniyle sıkıntı içerisinde olan yerel basına nefes aldıracak adımlar atacağız. Bu kapsamda yönetim kurulumuzun yanı sıra gazete ve televizyon yöneticileriyle komisyon oluşturarak bu kapsamda kamu ve özel sektör ile görüşmeler yapacağız. Daha önce birçok kişinin hayal olarak gördüğü TOKİ projesini hayata geçiren yönetim anlayışımızla, yeni dönemde de birçok proje ile mesleğimiz ve meslektaşlarımızın standartlarını yükselteceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI