GGC Başkanı İbrahim Ay’ın 2019 mesajı

GAZİANTEP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gazi şehrin ortak yaşama kültürünü başarmış bir kent olduğunu hatırlatarak, bu modelin örnek teşkil ettiği, barış ve kardeşlik duygularının tüm dünyaya yayıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

İbrahim Ay, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, şehrimiz başta olmak üzere 2019’un ülkemize ve dünyaya barış, özellikle yaşadığımız coğrafyaya huzur getirmesi temennisinde bulundu. İbrahim Ay, “Gaziantep ensar bir şehir olarak 2018 yılında da barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın örneğini tüm dünyaya en güzel şekilde sunmuştur. Bu anlamda rol model alınabilecek bir şehirde yaşıyor olmanın gururu içerisindeyiz. Barışı ve kardeşliği sözde değil, özde yaşayan Gazi şehrimizin birlikte yaşama kültürünün, tüm dünyaya dalga dalga yayılmasını arzu etmekteyiz. Umuyoruz ki, yaşadığımız coğrafya ya 2019 yılında özlenen barış ortamı gelecektir” dedi. Başkan Ay, “Dünyadaki gelişmeleri yakından izlediğimizde, birbirimize daha fazla kenetlenme ve sahiplenmenin önemini çok daha iyi anlamaktayız. Ülkemizi bölüp-parçalamak isteyen hain mihraklara dün olduğu gibi bugün de yarın da ödün verilmeyeceğine olan inancımız tamdır. Gazi şehir, birlikte yaşamayı başarmış ve bu yönüyle her türlü övgüyü sonuna kadar hak etmiş bir şehirdir” diye konuştu.

Herkesin yeni yılını kutlayan Başkan İbrahim Ay “Başardıklarıyla, ürettikleriyle, istihdam ve ülke ekonomisine kattığı değerle örnek gösterilen Gazi şehrimizin örnekleri ümit ediyoruz ki daha da artacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI