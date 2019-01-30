Gezici kütüphane, 3 yılda 89 bin 78 kişiye ulaştı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen gezici kütüphane 3 yılda 89 bin 78 kişi ziyaret etti.

Kentin uzak ilçelerindeki vatandaşları kitapla buluşturmak için hazırlanan projede bir otobüs yeniden dizayn edilerek gezici kütüphaneye dönüştürüldü. İçerisinde her yaştan okuyucunun faydalanabileceği eserlerin bulunduğu gezici kütüphaneden 3 yılda 89 bin 78 kişi faydalandı. Huzurevi, cezaevi önlerinede giden kütüphanenin ayrıca 400 okulada giderek hizmet verdiği öğrenildi.

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