Gezginlerin son adresi Göksu Kanyonu oldu

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () - MERSİN'in Silifke ilçesinde Taşeli Doğa Gezginleri Grubu, 2018'in son yürüyüşünü Göksu Kanyonu'nda yaptı.

Etkinlik sonrası duygularını dile getiren Grup Başkanı Yasin Bulundu, "İnsanlarımızda doğa bilincini oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla 2018 yılının son yürüyüşünü Göksu Kanyonu'nda yaptık. Önce kendi çevremizi, ardından yakın çevremizi, daha sonra da tüm Türkiye'nin güzelliklerini görmek için yollara düştük. İmkanlar ölçüsünde tüm ülkedeki güzellikleri görmeye çalışacağız. Yürüyüş esnasında doğayı keşfediyor, saklı güzellikleri buluyoruz. Doğal yaşamla iç içe oluyoruz" dedi.

Bulundu, faaliyetlerin 2019'da da süreceğini söyledi.



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