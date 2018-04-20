Gezgin Didem Mollaoğlu yol hikayelerini anlattı

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 16 ayda 15 ülkeyi gezen Didem Mollaoğlu’nu Adanalı seyahat meraklılarıyla buluşturdu. Kurumsal İletişim Uzmanı Didem Mollaoğlu, Yol Hikayeleri adlı söyleşide hayalindeki dünya turunu nasıl gerçekleştirdiğini ve seyahat ettiği ülkelerdeki ilginç anılarını paylaştı.Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikte dünya turu hayalini gerçekleştiren gezgin Didem Mollaoğlu’nu Adanalı seyahat meraklılarıyla bir araya getirdi. 75. Yıl Sanat Galerisi’ndeki Didem Mollağoğlu İle Yol Hikayeleri adlı söyleşiye Adana’ya özgü şalvar ve yazma giyerek çıkan Kurumsal İletişim Uzmanı Didem Mollaoğlu, 16 ayda 15 ülkeyi gezerken, yaşadığı ilginç olayları ve deneyimlerini dile getirdi.Hayalini gerçekleştirmek için evindeki eşyaları ve kıyafetlerini satarak yola koyulduğunu anlatan Didem Mollaoğlu, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Tayland, Myanmar, Kamboçya, Lahos, Vietnam, Japonya, Tayvan, Filipinler, Singapur, Endonezya, Avustralya’da farklı kültürlerden insanlarla tanımşa, bu ülkelerin tarihi ve kültürel değerlerini görmenin kendisine büyük mutluluk yaşattığını söyledi.Seyahatlerinde çektiği fotoğrafları da söyleşiye gelen katılımcılara yansıtan ve hikayeleri anlatan Didem Mollaoğlu, interaktif sohbetinde Adanalıları bol bol gülümsetti. Etkinliğin sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yöneticileri Didem Mollaoğlu’na teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler sundu.

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