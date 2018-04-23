GEV’li gençlerden anlamlı 23 Nisan kutlaması

ADANA, () - ADANA'da Güney Eğitim Vakfı (GEV) gençleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Balcalı Hastanesi’nde Lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.

GEV gençleri, yanlarında getirdikleri hediyeleri tedavileri devam eden çocuklara verip onlarla oyun oynayarak bu anlamlı günde mutlu olmalarını sağladı.

Dünya çocuklarına armağan edilen bu özel günde lösemi tedavisi gören çocuklar ile GEV’li gençleri buluşturan etkinlikte konuşan GEV Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, “Sevgi dolu yürekleri, aydınlık bakışlarıyla yaşamımızın kutsalı olan çocuklarımızın savaşların olmadığı bir dünyada sağlıkla ve sevgiyle büyümeleri hepimizin ortak arzusudur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin bir nişanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram ilan ederek, çocuklara sevgisini ve inancını anlatmak istemiştir. Bu vesile ile ilimizin en önemli bilim yuvasında tedavi görmekte olan çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Etkinlik palyaço eşliğinde oynanan oyunlar ve gitar dinletisi ile son buldu.

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