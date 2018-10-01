GETOB'ta hedef turizmde Marmaris'in iç pazar payını arttırmak

GÜNEY Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB), turizmde iç pazar payını artırmak için Gaziantep Ticaret Odası yönetimi ve iş adamlarını Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde misafir etti. Turizmciler Fethiye, Ortaca ve Marmaris'te ziyaretlerde bulunarak görüşmelerde bulundu.

GETOB yetkilileri, Marmaris ve Muğla'nın turistik ilçelerinde iç pazar payının artırılması için Gaziantep'in işadamlarını ağırladı. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gaziantep yönetimi geçtiğimiz hafta sonu Marmaris İlçesi'ne geldi. Heyet, Muğla, Ortaca, Dalyan ve Fethiye'de turizmcilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası şehirlerin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Görüşmelerin son durağı ise Marmaris oldu. Gaziantep heyeti, Kaymakamlık, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları ile bir dizi görüşmelerde bulundu. Yağmurlu havaya rağmen tarihi ve kültürel yerleri gezdi. GETOB Müdürü Cahit Sarıbey tarafından konuk heyete, Marmaris'te yetişen çam balı, ıhlamur yanı sıra ilçeyi tanıtan kitapçıklar hediye edildi. İç pazarı artırmak için Güney Doğu Anadolu şehirlerine açıldıklarını söyleyen GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, "Marmaris ve çevresinde turizm sezonu bitmek üzere. Önümüzdeki yılı beklemeden şimdiden girişimlerimize başladık. Yönetim olarak iç pazarı artırmak için bir dizi projelerimizi hayata geçirdik. Gaziantep'in turizmcileri ile daha önce şehirlerinde ziyaret ederek atılacak adımları görüşmüştük. Bu adımların başında Antep'den Dalaman'a direkt uçuş konulması idi. Ayrıca gastronomi ve ekonomik anlamda adımlar atıldı. Gaziantep turizmcileri Marmaris ve turistik ilçelerimizde bir dizi gezi ile toplantılara katıldı. Yapılan toplantılar çok verimli geçti. İç pazardaki yüzde 7 payımızı iki katına çıkarmak için yurdun bir çok şehirlerinin turizmcileri ile ortak projelerimiz olacaktır" dedi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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