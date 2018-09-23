GETOB Başkanı Bülbüloğlu, güven tazeledi

GÜNEY Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Bülent Bülbüloğlu güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği(GETOB) Olağan Genel Kurul Toplantısı, dün (Cumartesi) Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde yapıldı. GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ve olağan genel kurulda karşısına rakip olarak çıkan otel işletmecisi Rıza Ersoy kürsüde konuşma yaptı. Daha sonra oylamaya geçildi. 139 delegeden 109'u sandık başına gitti. Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'nın da destek verdiği Bülent Bülbüloğlu 50 oy ile güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi. Rakibi Rıza Ersoy ise 47 oy aldı. 12 oy geçersiz sayıldı. Bülbüloğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Hakkı Ülkü, Sedat Kamış, Ahmet Gençalioğlu, Fahri Tan, Murat Azgun, Ahmet Adil Tunca, Cahit Cem Türkmen, Mustafa Feyzullah, Ali Tunç Batum, Serdar Sazalan, Etem Kılıç, Ali Karakuş, Mehmet Binlik, Abdülkadir Çalışır'dan oluştu. GETOB'da başkanlık görevini 3'üncü dönem yüretecek olan Bülbüloğlu, aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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