GETHAM'da, 'Yapay zeka' söyleşisi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'da gelecekteki rolü merak konusu olan yapay zeka, 'Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka' söyleşisiyle ele alındı.

GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ile GETHAM ve GTO Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı söyleşinin konuşmacıları Microsoft Türkiye CTO'su (Baş Teknoloji Yöneticisi) Onur Koç ve WEglobal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erkan oldu.

Söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, yapay zekânın son yıllarda sıkça tartışılan bir gündem konusu olduğuna dikkat çekerek, GETHAM'ın yapay zekâ için bölgenin kuluçka merkezi olacağını belirterek, "Son yıllarda sıkça yapay zekâ diye bir şey duyar olduk. Bilim adamlarının kimi olumlu kimi olumsuz yorumlar yapıyor. Kimisi yapay zekânın insanlığın sonu olduğunu söylüyor, kimisi de insan hayatının en önemli gelişmesi olarak yorumluyor. Gerçekten geleceğimizi şekillendirecek olan şey yapay zekâ mı olacak? Bunu yaşayarak mı öğreneceğiz yoksa işletmelerimiz için, kişisel yaşamımız için bir hazırlık yapmalı mıyız? Bunlar hep cevap aradığımız sorular ancak ne olursa olsun yapay zekâ teknolojisinin amacından saptırılmadan, insana karşı değil, insan için kullanılması gerek" dedi.

Microsoft Türkiye CTO'su Onur Koç ise sunumundayapay zekâ hakkında herkesin bir fikrinin olduğu fakat çok az kişinin bilgi sahibi olduğunu vurgulayarak, “Aklımıza gelenlere cevap bulamıyor, hatta kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Oysa bu yeni teknolojik araç, insanın hayal gücü ve yaratıcılığının sonsuza uzanan yolculuğunda yalnızca bir durak değil, büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak. İnsanın evrimi yeni başlıyor" dedi.

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