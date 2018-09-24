Gesi'de Emniyet Müdürlüğü binasında sona gelindi

MELİKGAZİ Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fatih Mahallesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasında sona gelindi. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emniyet binası inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında sona gelindi. Gesi Fatih Mahallesi'nde toplam 1600 metrekare alan üzerine inşa edilen bina 3 kat ve 450 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Emniyet Müdürlüğü binası hizmete açılmasının ardından kentin Doğu'sunda kalan bölgelere hizmet verecek. Emniyet binasının çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Belediye Başkanının eski ismi, 'şehri emin' olarak bilinmektedir. Yani şehrin her şeyinden sorumlu kişi anlamındadır. Biz de belediye hizmetleri denilince zaten akla ilk gelen ‘beşikten mezara kadar’ her şehir hizmetini gerçekleştiren kurum olarak bilinir. Gesi Fatih Mahallesinde ihtiyaç duyulan Emniyet Müdürlüğü tesisi için önce yer tespiti sonra projelendirme sonrası törenle temelini attık. Toplam alanı 1600 metrekare olan tesisde zemin artı 3 kat olmak üzere 450 metrekare kapalı alan bulunmaktadır” dedi.

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