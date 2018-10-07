GES'le 2018 yılında 3 milyon tasarruf

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile pazar yerlerine kurulan Güneş Enerji Santrallerine (GES) ilişkin “Elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettiklerimiz ile elektriğimizi karşılayan kamu kuruluşuyuz. Dolayısı ile enerjimizi güneşten alıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin, belediye hizmet binasına ve Pazar Yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini ürettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile üstü kapalı semt pazaryerinde olmak üzere toplam 7 ayrı güneş enerji sistemi ile 2018 yılında 3 milyon lira tasarruf sağladığını söyledi.

Güneş enerji sisteminde 6 ayrı proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerjiyi güneşten, gücünü halktan alan bir belediye olarak Melikgazi Belediyesi ilçenin her yerinde aynı kalite ve hizmeti sunduğunu sonuç olarak, semtler arasında sosyal denge, ahenk ve düzenin topluma barış, huzur ve dostluk olarak yansıdığını sözlerine ekledi.

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