Gerontoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 10. Türkiye Gerontoloji Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Dinar Belediyesi, Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Ulusal Sosyal Uygulamalı Gerontoloji Derneği tarafından düzenlenen 10. Türkiye Gerontoloji Ödülleri, Dinar'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2018 yılında yaşlanma ve yaşlılık alanında başarılı çalışmalar yapmış olan bilim insanlarının ve uygulayıcılarının ödüllendirildiği ödül törenine Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, çok sayıda bilim insanı ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Saffet Acar, gerontoloji alanında dünya çapında yapılan tüm çalışmalardan haberdar olduklarını ve bu konuda bilimi arkalarına alıp, bir üniversite gibi çalıştıklarını söyledi. Başkan Acar, "Daha önceden vermiş olduğumuz hizmetlerimiz ortadadır. İnşallah önümüzdeki dönemde de Dinarlı yaşlılarımız için dev projelere imza atacağız. Uzun yıllardır çalışmakta olduğumuz Alzheimer evini inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

Kaymakam Selami Kapankaya da "Bu konuda çalışma yapan bilim insanlarının ödüllendirilmesi gayet tabidir. Teşvik edici olacaktır. Bir sorun varsa önce bunun aşamaları vardır, sorunun çözümü için. Öncelikle bunun farkına varmak gerekir. Dolayısıyla ileri yaşlarda hepimizin hayat kalitesi ister istemez düşmeye başlıyor. Ama bilim sayesinde, araştırma sayesinde bunların çoğunluğunu çözmek mümkün. Bu konuda yapılan çalışmalar bugün burada yapılan veya ülkemizde yapılan ve dünyada yapılan araştırmalar çok önemli. Bundan bir 50 sene önce 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşındaki insanlar yaşlı sayılırken; bugün artık bu yaşlardaki insanları biz orta yaş grubunda sayıyoruz. Hatta genç sayıyoruz. Mümkün olduğunca o yaşlılık kelimesini çok daha ilerideki yaşlar için kullanıyoruz. Hatta ileriki yaşlarda da hayat kalitesi yüksek olduktan sonra, bilimin ışığında, tıbbın ışığında o zaman bile insanın bünyesi gençse ve yaşam sevincini kaybetmemişse hayata tutunuyorsa biz her zaman o insanın genç olduğunu sayabiliriz. Bence önemli olan fikir gençliğidir" diye konuştu.

Programda Bilim Hizmet Ödülü dalında Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Zeynep Onur, Uzm. Dr. Melih Vural ödüllerini alırken, Gerofuture Ödülü'ne Arş. Gör. Çiğdem Demir Çelebi, Uygulama Hizmet Ödülü'nü ise Mustafa Cengiz Çöpelli aldı.

FOTOĞRAFLI