Geri gelen otomobilin altında kalarak sürüklendi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre aracın altında sürüklendi. Yüzünde ve sırtında yaralar oluşan çocuk tedavi altına alındı.

Kaza, Gebze Gaziler Mahallesi 1703. Sokakta meydana geldi. Sokakta hızla geri manevra yapan otomobil bisikletiyle sokakta gezen 13 yaşındaki Samet Sürücü'ye çarptı. Aracın altında kalan Samet Sürücü yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yüzü ve sırtı kanlar içerisinde kalan, vücudunda ezikler oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Samet Sürücü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gebze'de düğün salonu işleten Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan sürücü ve ailesinin ilgisizliğinin kendilerini üzdüğünü, sürücü hakkında davacı olacaklarını söyledi.