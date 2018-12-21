Geri dönüşümü tiyatroyla anlattılar

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, 'Dönüşüm İyi Gelecek' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Alanya Belediyesi çocuklara geri dönüşümün önemini tiyatro oyunuyla anlattı. Yaklaşık 300 öğrenci, öğretmenleriyle Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenen,' Dönüşüm iyi Gelecek' oyununu izledi.

Katılım sağlayan öğrencilere kurşun kalem, silgi, kara çam tohumu, hediye edilerek çevrenin önemine dikkat çeken bilgiler verildi. Tiyatronun sonunda Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, tiyatro oyuncularına öğrenciler eşliğinde hediyeler verdi.

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