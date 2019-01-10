Geri dönüşebilir atığı getirene pazar filesi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Fahri Korutürk İlkokulu 'Atık poşeti getir, fileyi götür' sloganı ile 'Sıfır atık' projesi hayata geçirildi. Atık pil, poşet, yağ, kağıt ve elektronik malzemeler getirenlere pazar filesi veriliyor.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Fahri Korutürk İlkokulu'nda 'Atık poşeti getir, fileyi götür' sloganı ile 'Sıfır atık' projesini hayata geçirdi. Okula atık poşet, yağ, pil, kağıt ve elektronik malzeme getirenlere, veliler tarafından örülen pazar fileleri veriliyor. Veliler tarafından projeye destek amacıyla örülen ve çeşitli renk ve desenlerde olan filelerin ilgi gördüğünü belirten Okul Müdürü Adnan Deniz, "Projemizin okulda başlayan uygulamasına öğrenciler ve veliler ilk günden başlayarak destek verdiler. Bu desteğin karşılığında da yine velilerin katkısıyla örülen fileleri atık getiren veli ve öğrencilere hediye ederek çalışmaya ayrı bir boyut ve anlam kattık. Bu şekilde poşet yerine file kullanımını da gündeme getirerek okul olarak anlamlı bir adım daha atmış olduk." dedi.