Genel-İş Muğla Şubesi'nde Kocabaş, güven tazeledi

TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'nın (Genel-İş) Muğla Şubesi'nde, tek listeyle seçime gidildi. Genel kurulunda tekrar aday olan Uzay Kocabaş, yine seçilerek güven tazeledi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Muğla Şubesi'nin 4. Olağan Genel Kurulu, İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ın divan başkanlığını yaptığı kongreye; CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda işçi katıldı. Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde, 265 üyeden 214'ü oy kullandı. 204 geçerli oy alan Kocabaş, tekrar başkanlığa seçildi.

Kocabaş, "Mücadelemizi daha da yükseltip, işçi sınıfının üzerinde oynanan her türlü oyunun karşısında dimdik hep beraber duracağız. Birlik ve beraberlik içinde herkesi kucaklayarak, daha güçlü bir şekilde omuz omuza çalışacağız" dedi.

Kocabaş başkanlığındaki yönetim; Sedat Aslanoğlu, Yücel Avcı, Önder Oktay Arslan ve Mehmet Varvil'den oluştu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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