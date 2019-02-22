Genel Başkan Işık'tan Vali Coşkun'a ziyaret

OSMANİYE () - TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Derneğin Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun’a Onursal Fahri Üyelik Belgesi ile Derneğin madalya ve rozetini takdim eden Genel Başkan Işık, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Coşkun, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Kapımız ve gönlümüz onlara her zaman açıktır. Her konuda şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz." dedi.

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