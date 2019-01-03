Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden kan bağışı

MERSİN, () – MERSİN’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezi ve Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.

Edip Buran Kapalı Spor Salonu'ndaki kampanyaya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Şube Müdürleri Vedat Akyar, Ahmet Tarakçı, Metin Koçak ve Önder Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda personelin katılımı ile kan bağışı yapıldı. Kampanyaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli büyük ilgi göstererek 30 ünite kan bağışında bulundu

Kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu belirten İl Müdür Vekili Yıldızbakan, "Kan bağışı hem toplumsal hem kişisel açıdan çok önemlidir. Kan bağışı yaşam için yapılan bir armağandır. Bir ünite kan bir insanın hayatını değiştirebilir ve ona yeni bir yaşam şansı verebilir. Toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, kan bağışına olan ilgiyi arttırmak, gönüllü kan bağışının önemine dikkat çekmek ve personelimizi kan bağışı hakkında bilinçlendirerek bu konuda bir davranış biçimi geliştirmelerini sağlamak amacıyla, ülkemizin ihtiyacı olan kanı hep birlikte sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmamamız gerekiyor ki, kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Sağlıklı olduğumuz dönemde bağışlayacağız ki, hasta olduğumuzda ihtiyaç duymayalım. Bu bilinçli ve sağlıklı herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kan bağışı kampanyası sonunda Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan'a teşekkür belgesi takdim etti.

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