Gürkan DURAL/BURSA,(DHDA) - GENÇLİK ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, işbirliği içerisinde yapılması planlanan gençlik ve okul sporları faaliyetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen okul sporları müsabakaları ve gençlik merkezleri faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Devam eden gençlik ve okul sporları faaliyetleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’le biraraya geldi. Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Mürsel Kaya ve İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda, işbirliği içerisinde sürdürülen gençlik ve okul sporları faaliyetleri değerlendirildi. Daha fazla gencin gençlik ve okul sporları faaliyetlerine katılmasının önemine vurgu yapılan toplantıda, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişi de yapıldı.

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