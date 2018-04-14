Gençlik Orkestrası okullarda

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi BigBand Gençlik Orkestrası, yeni müzisyenler keşfetmek için okullara açıldı. Orkestra üyeleri, Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bayrak törenine katıldı, 'Hayat bayram olsa', 'Sev kardeşim' gibi şarkıları seslendirdi ve ardından tüm okulla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla kurulan Antalya'nın ilk ve tek BigBand Gençlik Orkestrası yeni müzisyenleri arıyor. Keman, saksafon, trompet, klarnet, çello, yan flüt, vurmalı çalgılar, gitar, basgitar ve akordeon çalabilen 9- 22 yaş arası genç müzisyenleri orkestraya kazandırmak için gönüllülerin de destek verdiği orkestra üyeleri okullara açıldı.

Orkestranın ilk durağı Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu ve bayrak töreni öncesi küçük bir konser verdi. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Uludağ'ın yer aldığı etkinlikte 'Hayat Bayram Olsa', 'Sev Kardeşim' gibi bir döneme damgasını vurmuş şarkıları bütün bir okul hep birlikte seslendirdi. Keyifli dakikaların ardından Muratpaşa Belediyesi BigBand Gençlik Orkestrası eşlinde İstiklal Marşı okundu.

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