Gençlik Merkezi’nde Suriyeli yetim çocuklara moral

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi, Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, ‘bu yaz-iyilik ağacı ve sosyal uyum’ projesi kapsamında ziyaret ettikleri Suriyeli yetim çocuklarına moral verdi.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik lider ve gönüllü gençleri Reyhanlı’daki Şehit Bahattin Yıldız yetimhanesini ziyaret etti. Burada bulunan savaş mağduru Suriyeli yetim çocuklarla müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği ile moral verdi. Gençlik lideri Hatice Kübra Dolgun, iç savaş nedeniyle anne yada babasını kaybeden Suriyeli yetim çocuklara moral vermek ve onların acılarını bir nebze olsun unutturarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri etkinlikte, çocuklara balon hediye ettiklerini ve yüz boyama yaparak neşelenmelerini sağladıklarını söyledi.

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