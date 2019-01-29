Gençlik merkezinde inşat yarılandı

Muammer İRTEM /BURSA,()-YILDIRIM Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla inşaatına başlanan yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nin inşaat seviyesi yüzde 40’a ulaştı. Merkez hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, projenin donanımlı bireyler yetiştirmede öncü olacağını ifade edip, ‘’ Tesis bünyesinde hizmet verecek programlarla evlatlarımız, geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde Değirmenönü-Karapınar bölgesinde inşaatına başladığı Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nin inşaatı yüzde 40 seviyesine ulaştı. 5 bin 240 metrekare üzerine inşa edilen merkezin bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otopark bulunan yapı bölge ve tüm Bursa’ya hizmet edecek.

YILDIRIM’A DEĞER KATACAK

Bu tür mekanlarla gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişeceğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Gençlik merkezleri ve sosyal alanlarla Yıldırım’da tüm gençler spor, kültür ve sanat ile iç içe yetişecek. Sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak gelişmeleri ülkemizin geleceği ve dünyaya yön verecek kişiler olarak yetişmeleri için oldukça önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz iş birliği doğrultusunda yapımı devam eden merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir değere sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla evlatlarımız, geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar. Bölgeye kazandırılacak tesis, hem Yıldırım’a hem de Bursa’ya değer katacak” diye konuştu.

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