Gençlik merkezi yaz okulları kapılarını açıyor

TOKAT,() - TOKAT Belediyesi Gençlik Merkezi'nin yaz tatilinde gençler için düzenlediği ücretsiz yaz okulları başlıyor. Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan Yaz Okullarında 15-29 yaş arasındaki gençler sanatsal ve kişisel gelişim alanların da kendilerini geliştirebilecekler.

Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi Koordinatörü İnan Sezgin Yaz Kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koordinatör İnan Sezgin yaptığı açıklamada, Kurslar ve kayıt şartları hakkında bilgiler verdi. Sezgin; ''Tokat Belediyesi Gençlik Merkezimiz 15-29 Yaş arasındaki tüm gençlerimize kişisel ve sanatsal alanda eğitim veren bir kurum. Öğrencilerimizin tamamen ücretsiz yararlanabilecekleri Yaz Kurslarımız için başvurularımız başladı. Diksiyon, Gitar, Bağlama, Keman, İngilizce A1 Seviyesi, Türk İşaret Dili, Fotoğraf Çekim Kursu ve El Sanatları Kurslarımız var. 15 ve 29 Yaş arasındaki gençlerimiz Belediyemiz Gençlik Merkezine kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğraf ile müracaat edebilirler. Hangi kursun hangi tarih ve saatte olduğunu burada belirtiyoruz. Kurslarımıza tüm gençlerimizin katılımlarını bekliyoruz'' dedi.

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