Gençlik Merkezi'nde aşure etkinliği

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR Gençlik Merkezi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği yapıldı.

Aşure etkinliğine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Gençlik Merkezi Müdürü Atilla Aksoy, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık ile Gençlik Merkezi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Aksoy, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı olması için her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da aşurenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

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