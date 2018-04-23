Gençlik Merkezi'nde 23 Nisan etkinlikleri

OSMANİYE, () - OSMANİYE Gençlik Merkezi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk ve Suriyeli çocukların katılımıyla kutlandı.

Çok amaçlı spor salonda, birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerle gerçekleştirilen programa 100 çocuk katıldı. Müzikli oyunların sergilendiği programda, yüz boyama, mendil kapmaca, halat çekme, sandalye çekme, yakar top, çuval yarışı gibi oyunlar oynandı. Unutulmaz bir gün geçiren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



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