Gençlik merkezi liderleri öğrencileri bilgilendirdi

ADIYAMAN Gençlik Merkezi Liderleri, Adıyaman Lisesini ziyaret edip öğrencilere, Gençlik Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Lisesinde öğrencilere Gençlik Merkezinin kursları ve gönüllü faaliyetleri hakkında bilgiler veren liderler, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili sorduğu sorularını da yanıtladı.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne verdiği imkânlardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçlerde ise hem destek hemde yanlarında yer alacaklarını belirttiler.

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