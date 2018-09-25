Gençlik Merkezi Kütüphanesi yenilenen yüzüyle gençlerin hizmetinde

TOKAT,() - TOKAT Belediyesi Gençlik Merkezi Kütüphanesi yenilenerek gençlerine hizmetine sunuldu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından 2016 Yılı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında açılışı yapılarak gençlere armağan edilen Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi Tokat’taki gençlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor. Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, ufuklarını genişletmek, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amacıyla kurulan Gençlik Merkezi’nde bugüne kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nden yararlanan gençlere daha iyi bir ortam sunmak için kütüphane bölümü Başkan Eroğlu’nun talimatlarıyla tamamen yenilenerek gençlerine hizmetine sunuldu. Gençlerin kitap okuma oranını artırmak amacıyla modern şekilde dizayn edilen kütüphaneden, Gençlik Merkezine kayıt yaptıran herkes yararlanabiliyor.

Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Turan Erdoğan, ''Gençlik Merkezine kayıt olan herkes kütüphanemizden yararlanabilecek. Kitapları 10 gün süre ile ödünç veriyoruz. Tokat’taki tüm genç kardeşlerimizi Tokat Belediyesi Gençlik Merkezine bekliyoruz'' dedi.

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