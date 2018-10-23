Gençlik Mahallesi'nde asfalt çalışmaları başladı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Işıklar Caddesi boyunca uzanan Gençlik Mahallesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Yenileme çalışmaları; bozulan 9 sokakta yapılacak. Mahallenin kuzey bölümünde 1319 ile 1328 sokaklar dahil olmak üzere toplam 9 sokak program kapsamında baştan sona yenilenecek. Çalışmalar kapmasında toplam 3 bin 764 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gençlik Mahallesi'nin Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Mahallenin 1964 yılında tamamlanan halk arasında '40 Daireler' olarak da bilinen Antalya'nın ilk apartmanı Yalı Apartmanı'na ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Uysal, "Gençlik Mahallesi, Antalya'da komşuluk ilişkilerini koruyan, 'Bizim mahalle' duygusunu yaşayan, insanlarının birbirini tanıdığını çok özel bir bölge" dedi.

Özellikle gelecek dönemde başta Işıklar Caddesi olmak üzere mahalleyi Antalya'da gündelik hayatının ritminin attığı bölge haline getireceklerini belirten Başkan Uysal, "Yenileme çalışmaları dolayısıyla mahalle sakinlerimize verdiğimiz geçici rahatsızlık için özür diliyoruz ama Allah nasip ederse, Gençlik Mahallemiz çok farklı, çok daha güzel bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

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