Gençlik Lokali açılmak için gün sayıyor

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayı içerisinde gençlere yönelik hizmet vermeye başlayacak Gençlik Lokali’nde sosyal ve kültürel etkinlikler organize edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin lokalde kaliteli zaman geçirebilmelerinin önünü açmak, birbirleriyle kaynaşarak boş zamanlarını daha güzel geçirebilmelerini sağlamak için hizmete açacağı Gençlik Lokali sayesinde Mersin’de hem organize bir yapı oluşturmayı hem de onların yerel yönetimle bağını kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sadece boş vakitlerini değerlendirmelerinden öte, gençlerdeki enerjiyi kullanmayı amaçlıyor.

Gençlerin kendilerini lokale bağlı hissedip, benimsemelerini de isteyen Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Lokali’nde herhangi bir kontenjan sınırlamasına gitmeyen binlerce gence ulaşmayı hedefliyor.

Açılacak lokalde kendilerini farklı yönlerde geliştirmek isteyenler için çeşitli kulüpler de oluşturulacak. Kurulacak olan kulüpler ile Büyükşehir Belediyesi kültürel ve sosyal etkinliklere hız kazandırmış olacak. Katılımcılar ve katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda oluşturulacak olan kulüplerde tiyatrodan müziğe, resimden dansa kadar, gençlerin ilgili olduğu alanlarda eğitimler verilecek. Kulüplerdeki eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilirken, her kulübün başkanını gençler kendi arasından seçecek.

İçerisinde gençlerin gelip faydalanabileceği bir kütüphanesi de bulunacak olan Gençlik Lokali’nde kültürel her türlü faaliyet Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek. Çeşitli gezilerin de organize edileceği lokalde, belirli zaman aralıklarında söyleşiler de düzenlenecek. Başvurular alınıp, üyelikleri yapıldıktan sonra Üye Kimlik Kartı verilen gençler lokalden faydalanabilecek. Bir defa kaydolan birey lokalde herhangi bir sıkıntı yaşayıp, kaydı silinmediği sürece istediği kadar lokale devam edebilecek.

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