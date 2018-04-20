Gençlerin doğa keyfi

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()- ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde doğa yürüyüşü düzenledi.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiğini yürüyüşe 100 kişi katıldı. Çamlıyayla’nın Fakılar mahallesinde başlayan 12 kilometrelik doğa yürüyüşü Kadıncık göletinde son buldu. Karageçit deresi boyunca orman içi ve patika yolda yürüyen doğaseverler mükemmel tabiat görselleri içinde bol bol anı fotoğrafları çekildi. Doğa yürüyüşe katılan gençler gündelik kent yaşamının gürültü ve stresinden uzaklaşarak doğa ile bütünleşme imkânı buldu. PRODOSS Kulüp Başkan yardımcısı Murat Arıkan, “Gençlerimizin internet kafelerde zamanlarını geçirmeyip, sokakta aylak aylak dolaşmayıp doğa yürüyüşlerine katılması takdire şayan. Bu süreçte gençler, sosyal aktivite ile hem tanışma-kaynaşma hem de doğayla buluşurken kendilerini geliştirme ve doğanın tadını çıkarma imkanı buldu. Tüm gençlerimizi doğa yürüyüşlerine ve kamp alanımızda ki outdoor aktivitelerimize katılmaya çağırıyorum” dedi. Farklı bir gün yaşadıkları belirten gençler yürüyüş sonunda bu imkanı sağlayan kulüp yöneticilerine teşekkür ettiler.

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