Gençlere kuaförlük mesleği anlatıldı

İZMİR Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen kuaförlük sektörü bilgilendirme toplantısına katılan Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Adnan Serter, sınavlara girip, gidecek okul bulamayan öğrencilerin kuaförlük eğitimi verilen meslek liselerini tercih ettiğini belirterek kaliteli, kazançlı ve prestijli bir meslek yaptıklarını anlattı.

İZTO'da yapılan toplantıda kuaförlük sektöründe faaliyet gösteren İZTO üyelerine ve İzmir'deki kuaförlük bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik kuaförlük mesleğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada sektör ve okul iş birliği için İstanbul'da bir protokol imzaladıklarını anlatan Artistik Kuaförler Derneği Başkanı Adnan Serter, kuaförlük okullarının atölyelerini düzenlediklerini belirtti. Kuaförlük okulu öğrencilerinin daha iyi ortamlarda eğitim almasını sağladıklarını dile getiren Serter, şunları söyledi:

"Üyelerle birlikte okulları ziyaret ederek eğitime katkıda bulunuyoruz. Gelecekteki kuaförleri sektöre hazır hale getirmek istiyoruz. 25 yıl sonra birçok meslek ortadan kalkacak. Örneğin sigortacılık yada bankacılık kalmayabilir. Ama bu durum bizim mesleğimiz için geçerli değil. Kuaförlük devam edecek. Bizim mesleğimiz insanlara kendini güzel hissettirme duygusunu aşılıyor. Bunu makineler yapamaz yine insanlar yapacak. Geleceğe taşınacak bir mesleğimiz var

Bazı gençler sınavlara girip gidecek okul bulamadıklarından meslek lisesini tercih ediyor. Belki de hiç düşünmedikleri bir mesleğin eğitimini alıyorlar. Bu işde yetenek çok önemli ama öğrenilebilir bir meslekten söz ediyoruz. 100 kişi okul bitiyor ama bu işi yapan 30 kişi kalıyor. Kuaförlük mesleğinin ne kadar kaliteli, kazançlı geçerli ve prestijli bir meslek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

Kuaförlük sektörünün sıkıntılarını anlatan Adnan Serter, sektör temsilcilerinin yüksek KDV bedeli ödediğini öne sürerek "Bir mal alırsınız üzerine kar koyup satarsınız. Aradaki karın vergisi verilir. Biz bir mal almıyoruz, niye yüzde 18 KDV ödüyoruz? Bu gider birçok sektör temsilcisini sıkıntıya sokuyor" dedi.

İZTO 21. Kişisel Bakım, Kuaför Güzellik Salonları ve Kuru Temizleme Grubu Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Osman Çapa, güzel sanatların bir dalı olan kuaförlüğün bilgi, beceri ve iletişim becerilerini de içinde bulunduran bir meslek dalı olduğunu dile getirerek, "Sürekli gelişen ve değişen bir mesleği yapıyoruz. Günlük yaşantımızda hiçbir zaman ihmal edemediğimiz saç bakımı, şekil verme, kesim, boyama ve renklendirme işlemleri yaşantımızda önemlidir. Kuaförlük herkesin yaşamında önemli bir yer tutar" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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