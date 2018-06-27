Gençler için Canik’ten “Kardeşeli”

SAMSUN,() - SAMSUNLU gençler ile yabancı gençlerin sosyal uyumlarını sağlamak amacıyla Canik Belediyesi ve Kardeşeli Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin desteğiyle hazırlanan “Gençler İçin Kardeşeli” projesinin tanıtımı yapıldı.

Bugüne kadar bir çok uluslararası projeyi hayata geçiren Canik Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atıyor. Samsunlu gençlerle, şehirde misafir bulunan yabancı gençlerin birlikte olabilecekleri ortamlar oluşturmak, sosyal uyum problemlerini azaltmak amacıyla Canik Belediyesi ile Kardeşeli Derneği tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen “Gençler için Kardeşeli” projesinin tanıtımı yapıldı.

TANITIMA YOĞUN İLGİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği’nin de paydaş olduğu projenin Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programına ev sahibi Canik Belediye Başkanı Osman Genç’in yanısıra Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Bölümü Yetkilileri Irak Imomberdiev ve İsmet Yasak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, Canik Belediyesi Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ali Kemal Tural, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhacir aileler ve gençler katıldı.

UYUM PROJELERİ

Projenin tanıtımında konuşan Başkan Osman Genç, “Uluslararası projelere imza atan bir belediye olarak, yine anlamlı bir projenin içerisinde yer almaktan onur duyuyoruz. Bugüne kadar bir çok sosyal sorumluluk projesine imza attık. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenim gören 300 gencimizin gönüllü olduğu ‘Kalplere Hicret’ Projesi düzenledik. Sadece bununla sınırlı kalmadık. Yine ilçemizdeki misafirlerimiz için eğitim, kültür projeleri gerçekleştirdik. İlk önce Türkçe bilmeyen çocuklarımız ve aileler için Türkçe kursu düzenledik. Okula devam edemeyen çocuklarımızı okula kazandırdık. Onların ekonomik kazançlarını artırmak için projeler ürettik” dedi.

TOPLUMSAL ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Medeniyetin değerlerini devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Genç, “Kurduğumuz Dış İlişkiler Birimi vasıtasıyla Suriye'de, Bangladeş'te, Azerbaycan'da, Kudüs'te Canik Belediyesi olarak var olduk. Sadece buradaki değil, buraya gelemeyen oradaki kardeşlerimize de yardım elimizi uzattık. Tabi bu projemiz kapsamında misafir gençlerimizin sosyo-kültürel becerilerini ve potansiyellerini geliştirecek seminerler, geziler, festivaller ve sergiler gibi aktiviteler gerçekleştirilecek. Bu projede renk, ırk, dil, vasıf, sınıf farkı yok. Bu projede birlik var, kardeşlik var. İnanıyorum ki, bu proje ile misafir gençlerimizin yaşam kalitelerinin artışına, toplumsal hayata, Türkçe diline hakimiyetlerine, toplumsal entegrasyonlarına ve uyumlarına hep birlikte tanık olacağız” diye konuştu.

BAŞKAN GENÇ’E TEBRİK

Canik Belediyesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini dile getiren Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü de, Canik Belediye Başkanı Osman Genç’i tebrik ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemli olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Bölümü Yetkilileri Irak Imomberdiev ise, Birleşmiş Milletler olarak bu anlamlı projeyi Canik Belediyesi ile birlikte uygulamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu tür projelere ağırlık veren Başkan Genç’i kutladı.

SAMSUN’UN ADINI DUYURUYORUZ

Canik Belediyesi Dış İlişkiler Birimi Müdürü Ali Kemal Tural ise, birim olarak yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle Samsun ve Türkiye’nin adını duyurduklarını söyledi. Tanıtım toplantısının sonunda Suriyeli, Iraklı ve Afgan misafir çocuklar, Türkçe şarkılardan oluşan mini bir konser verdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Bölümü Yetkilileri Irak Imomberdiev, Canik Belediye Başkanı Osman Genç’i makamında ziyaret etti. Başkan Genç, ziyaretin sonunda Imomberdiev’e seramikten Osmanlı kaftanı hediye etti.

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