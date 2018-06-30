Gençler Derya Uluğ ile coştu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Uluslararası Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençler Gecesi'nde pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ, konser verdi.

Finike Belediyesi, hafta sonu sınava girecek üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği moral gecesinde, gençleri pop müziğin sevilen sarkıcısı Derya Uluğ ile buluşturdu. Programına 'Okyanus' parçasıyla başlayan şarkıcı, Finikelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gençlerin şarkılara eşlik ederek tempo tuttuğu gecede, Derya Uluğ dans gösterileriyle de beğeni topladı. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, eşi Dilek Sarıoğlu, kızı Elif Sarıoğlu, ünlü şarkıcıya plaket, çiçek, yöresel ürünlerden portakal balı, narenciyle reçellerin bulunduğu hediye paketi verdi.

Başkan Sarıoğlu, festival etkinlikleri kapsamında düzenledikleri bir geceyi gençlere ayırmak istediklerini belirterek, "Hafta sonu sınava girecek gençlere moral olsun ve eğlensinler istedik. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

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