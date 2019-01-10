Gençler dart il birinciliği sona erdi

MERSİN, () – MERSİN’de Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2018-2019 Sezonu 'Okullar arası Gençler Dart İl Birinciliği' sona erdi.

Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan ve il geneli 36 okuldan 186 sporcunun katıldı. Okullar arası Gençler Dart İl Birinciliği sonunda Bayanlarda Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi 1’inci, Tarsus Ticaret Sanayi Odası MTAL 2’nci, Toroslar Mehmet Serttaş 3’üncü ve Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi 4’üncü oldu. Erkeklerde ise Mezitli Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi 1’inci, Toroslar Kadri Şaman MTSO MTAL 2’nci, Akdeniz Mine Günaştı Anadolu İmam Hatip Lisesi 3’üncü ve Akdeniz İsa Öner ÇPL 4'üncü olma başarısı gösterdi.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların sonunda dereceye giren Okul takımlarına ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Vedat Akyar, Metin Koçak, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kadir Karakuş, Şube Müdürü M. Necmeddin Dinç, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nasrettin Demir ve Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Niyazi Kutlay verdi.

Okullar arası Gençler Dart İl Birinciliği sonunda bayanlarda 1’inci olan Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi ve 2’nci olan Tarsus Ticaret Sanayi Odası MTAL, Erkeklerde ise 1’inci olan Mezitli Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi ve 2'nci olan Toroslar Kadri Şaman MTSO MTAL Mersin’i Türkiye Okullar arası Gençler Dart Yarı Finallerinde temsil edecek.

FOTOĞRAFLI