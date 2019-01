Gençler burada icat çıkarıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl kurduğu Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab), teknolojik araştırmalara gönül veren gençlerin buluşma noktası haline geldi. Büyük şirketlerin milyon dolarlık Ar-Ge laboratuvarlarındaki imkanları yenilikçi fikirlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, sadece 1 yılda 2 binin üzerindeki araştırmacıya kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istihdamın artırılması ve nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası, kentteki önemli bir ihtiyacı karşılarken, onun bünyesinde kurulan Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) da 1 yaşına girdi. 30 Ocak 2018 tarihinde faaliyete giren Fablab, bugüne kadar 2 binin üzerinde kişiye laboratuvar ve atölyelerini açarak hayallerini gerçekleştirmesi için olanak sundu. 32 farklı başlıkta, toplam 42 adet etkinliğin gerçekleştirildiği laboratuvarlarda robot kol yapımından insansız hava taşıtlarına, mobilya tasarımından üç boyutlu yazıcılara kadar birçok alanda eğitim gerçekleştirildi.

Fikrini üretime dönüştürmek isteyen herkes için ekipman, cihaz ve özgür mekan desteği sağlayarak ortak çalışmaya ve üretime teknolojik bir ortam sağlayan FabLab İzmir, bireysel girişimciler, öğrenciler, üretim alanlarında çalışanlar, tasarımcılar, KOBİ'ler ve kurumsal firmalara da kapılarını açtı. FabLab İzmir, 300 metrekarelik atölye kullanım alanı ile Türkiye'de halka açık ücretsiz hizmet sunan ve yerel yönetimler tarafından kurulan tek FabLab olma özelliğini de taşıyor.

BİRLİKTE ÜRETİYORLAR

Fikri olan ve fikrini üretime dönüştürmek isteyen herkes için ekipman, cihaz ve özgür mekan desteği sunan, ortak çalışmaya ve üretime teknolojik bir ortam sağlayan FabLab İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi trafından yaklaşık 1,5 milyon lira maliyetle hayata geçirildi. Dünyada ve Türkiye'deki uygulamalar incelenerek, proje ortağı Yaşar Üniversitesi Ar-Ge ve Uygulama Merkezi'nin de (YAGEM) uzman görüşleriyle kurulan FabLab İzmir bünyesinde lazer kesici, CNC router, robotik kol, 3 farklı fused deposition modeling (FDM) teknolojisi ile çalışan 3 boyutlu yazıcı, stereolithography (SLA) teknolojisi ile çalışan 3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu tarayıcı, vinil kesici, bilgisayar destekli dijital dikiş makineleri, elektronik geliştirme kartları, mekanik ekipmanlar, robot tasarım ve eğitim kitleri ile elektronik programlanabilir ekipman üniteleri bulunuyor. FabrikaLab ekibi ise mekanik atölye koordinatörü, robotik atölye koordinatörü, tasarım ve etkinlik koordinatörü, proje koordinatörü ve teknik uzmandan oluşuyor.

ULUSLARARASI AĞA DA ÜYE OLDU

Fikirlerin projeye, hayallerin buluşlara dönüşmesi için imkan sağlayan FabrikaLab İzmir, henüz çok yeni bir kuruluş olmasına karşın daha ilk yılında 'The Fab Foundation' (Uluslararası FabLab Ağı) üyesi oldu. Her sene farklı bir kıtada Fab konferanslarını düzenleyen bu uluslararası organizasyon, farklı alanlardaki işbirliğinin de önünü açıyor. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir programdan ortaya çıkan FabLab fikri, 2001 yılında ete-kemiğe büründü. 2009 yılında ise dünyadaki FabLab'leri bir araya getirmek ve FabLab ağını kuvvetlendirmek amacıyla 'The Fab Foundation' hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu FabrikaLab İzmir de bu uluslararası ağa dahil edildi.

