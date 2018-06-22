Gencer'den Çağlar'a 'turizm' teşekkürü

ANTALYA, () - DÖŞEMEALTI Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Başkanı Gültekin Gencer, Antalya turizminde sıkıntılı günlere yol açan Rus krizinin çözümünde büyük pay sahibi olan Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar'ı ziyaret edip Döşemealtı halısı ile teşekkür etti.

DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar ile buluştu. Çağlar'a Antalyalılar adına teşekkürlerini ileten Gencer, bir de Döşemealtı halısı hediye etti.

Önceki yıl Rus uçağının düşürülmesi sonucu Türkiye ile Rusya ilişkileri gerilmiş ve Rusların Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle Antalya'nın turizm sektörü ve ekonomisi büyük sıkıntılar yaşamıştı. Rus krizinin çözümü aşamasında Rusya'nın Özerk Dağıstan Bölgesi'nde yatırımları olan Cavit Çağlar'ın büyük katkısı olmuş, Çağlar'ın girişimleri sayesinde Türk-Rus krizi yıllara uzamadan çözülme sürecine girmişti.

DÖSİAD Başkanı Gencer, iki ülke dostluğuna katkıları nedeniyle hem Türkiye'de takdir gören hem de Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in elinden devlet nişanı alan Cavit Çağlar'a özel teşekkür etti. Antalya ekonomisinin turizmdeki iniş çıkışlardan çok etkilendiğini ve Rus krizinin kentte büyük sıkıntıya yol açtığını dile getiren Gencer, “Bu nedenle Cavit Çağlar'ın girişimleriyle krizin uzamadan çözülmesi hem iki ülke ilişkileri hem de Antalyamızın ekonomisi için fevkalade faydalı olmuştur. Sevgili ağabeyim Cavit Çağlar'a bir teşekkür borcumuz olduğuna inandığım için buradayım. Hem Türkiye'de hem dış dünyada saygın bir devlet adamı ve işadamı olan Cavit Çağlar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Gencer'in Döşemealtı halısı hediye ettiği Cavit Çağlar da Antalyalılara selam göndererek, “Dünya giderek küçülüyor. Dostlukların yeşertilip büyütülüp, kavganın, savaşın, düşmanlıkların çok eskilerde kalmış olmasını sağlamak gerekiyor" diye konuştu.

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