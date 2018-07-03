Gençali'de kayısı festivali düzenlenecek

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Belediyesi'nin katkılarıyla Senirkent'in Gençali köyünde cumartesi günü kayısı festivali düzenlenecek.

Senirkent'e bağlı Gençali köyü Muhtarı Musa Uysal ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Muhtar Musa Uysal, "Başkanımız 2017 yılının Aralık ayında köyümüzde köy buluşması düzenlemiş ve burada köyümüzde kayısı festivali düzenlenmesi noktasında yardımcı olacağına söz vermişti. Başkanımız ve belediyemizin katkılarıyla 7 Temmuz'da köyümüzde kayısı festivali düzenleniyor. Ispartalı hemşehrilerimizi düzenleyeceğimiz festivale bekliyoruz" dedi.

Gençali köyünde güzel bir etkinlik düzenlendiğini ve Gençali'nin güzel bir yol aldığını kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Kayısı festivali düzenleniyor, belediyemiz de bu köyümüze yardımcı oluyor. Gençali yurt içi ve yurt dışına TIR'larla ürettiği kayısıları gönderiyor, ciddi ihracat gerçekleştiriyor. Biz bu köyümüzün üretimdeki başarısının daha da ileriye gitmesini arzuluyoruz. 7 Temmuz'da Gençali köyünde düzenlenecek olan festivali destekliyoruz" diye konuştu.

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