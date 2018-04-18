Genç yetenekler ödüllerine aldı

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Opera ve Bale Kulübü’nün (AKOB) Ulusal Oda Müziği Yarışması’nda dereceye giren genç yetenekler ödüllerini aldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuarı işbirliği ile düzenlenen 3’ncü AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması, Prof. Dr. Devlet Sanatçısı Suna Kan, Fazıl Tütüner, Prof. Burak Tüzün, Doç. Gökhan Aybulus, Yard. Doç. Halit Turgay, Münif Akalın’ın jüriliğinde gerçekleşti.

MEÜ Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 11 Oda Müziği Grubu’nun katıldığı yarışmada, birincilik ödülüne Serçin Yatkın, Sofiko Tchumburidze, Özgür Deniz Akalın’dan oluşan Arensky Trio, ikincilik ödülüne Ece Selin Yüksel, Eren Çam, İrem Yunkuş’tan oluşan Haçaturyan Trio, üçüncülük ödülüne Rüzgar Turgay, Ekin Güldoğan, Nora Heder, Şule Berna’den oluşan Beethoven Quartet ve Eda Sevinmiş, İlayda Yılmaz, Özgür Deniz Kaya oluşan Kiana Trio Kemal Rastgeldi Mansiyon ödülüne, Eren Çam, Ece Selin Yüksel, Deniz Akalın, Gülce Demirhan, Barış Eren Türkmen, Meri Musaev’den oluşan Jacob Sextet layık görüldü.

Birinci olan gruba 5 bin TL ve yeni sezonda AKOB organizasyonunda bir konser düzenlenmesi, ikinci olan gruba 3 bin TL, üçüncü gruplara 2 bin TL, Kemal Rastgeldi Ödülü’ne layık görülen gruba da AKOB Yayınları’ndan çıkan ‘Ben Nevit Kodallı' kitabı verildi.

Törende ayrıca tüm jüri üyelerine AKOB Yayınları’ndan çıkan Ben Nevid Kodallı kitabı hediye edilirken, ressam Mehmet Ali Meriç tarafından yapılan tablo Suna Kan’a kendisi tarafından; organizasyona sponsorluk ve bağış desteğinde bulunan Serdar Erkan, Zuhal Karamehmet ve Mahmut Açıkalın’a plaketleri AKOB Başkanı Fazıl Tütüner tarafından verildi.

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