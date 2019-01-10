Genç yazarlar okurlarıyla buluştu

Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ(Rize),()-RİZE’nin Çayeli ilçesinde öğrencilerden oluşan 172 yazar, okurlarıyla bir araya geldi. ‘Okumak Yaşamaktır, Çayeli Okuyor’ kitabına eserleriyle katkı sunan genç kalemler, okurları için kitap da imzaladı.

Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 'Okumak Yaşamaktır, Çayeli Okuyor' projesi kapsamında genç yazarların eserleriyle hazırlanan kitap için imza günü düzenlendi. 172 öğrencinin yazdığı eserler ‘Okumak Yaşamaktır, Çayeli Okuyor’ kitabında buluşturuldu. Hem kitabın tanıtımını yapmak hem de genç kalemleri okurlarıyla buluşturmak için düzenlenen imza günü Çayeli Öğretmenevi ASO Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salih Yelkenci, Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü M. Naci Atasever, Jandarma Komutanı Çetin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin çok sayıda davetli ile “ Okumak Yaşamaktır, Çayeli Okuyor “kitabında eserleri yer alan genç yazarlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şahin, proje süreci ile ilgili bilgiler paylaşıp "Proje ile ortaya çıkan bu kitap büyük bir emeğin sonucudur. Katkı sunan, deneyimlerini paylaşan öğrencilerimizi yürekten kutuluyoruz” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de, “Okumak günümüz toplumunda ne derece önemli. Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için kitap okuyarak kültürlenmemiz gerekiyor. Hazırlanan bu proje çok önemli, yerel bir proje olmaktan çıkıp ulusal bir proje olması gerekiyor. Ayrıca buna benzer bir şiir kitabı projesi de hayata geçirilmelidir” diyerek tüm yazarları tebrik etti.

Program sonunda 172 Genç Yazar, kitaplarını okurları için tek tek imzaladı.