Genç, Türk milletine teşekkür etti

Aleyna BAYRAM/TRABZON,() – TRABZON Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salt çoğunluğu sağlayarak tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanlığı görevine getiren Türk milletine teşekkürlerini ileten Başkan Genç, "Milletimizin bağrından çıkarak, her zaman sırtını milletine dayayan, milletten başka güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçilme şerefine ve onuruna nail olmuştur. Cumhurbaşkanımızı ve yüce makamını en kalbi duygularımla selamlayarak cumhurbaşkanımıza tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Bu kutlu görevi kendisine layık gören necip Türk milletine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum ve cumhurbaşkanımıza bu kutlu görevinde başarılar, kolaylıklar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda, gösterdiği her yolda var gücümüzle çalışarak daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğimize buradan söz veriyorum. Türkiye her zamankinden daha güçlü, daha cesur bir şekilde cumhurbaşkanımızın önderliğinde yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." dedi.

TÜRK MİLLETİ EN DOĞRU KARARI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 15 yıldır girdiği her seçimden güçlenerek çıktığını belirten Başkan Genç, bunun dünya siyaset tarihinde az görülen bir başarı olduğunu kaydederek, "Kendisini aziz Türk milletine adayan milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 yıldır girdiği bütün seçimlerden galip çıktığı gibi 24 Haziran seçimlerinden de galip çıkarak kırılması güç bir rekora imza atmıştır. Girdiği her seçimden güçlenerek çıkarak halkın gönlündeki yerini her defasında sağlamlaştıran bir siyaset adamı dünya tarihinde çok az görülür. İktidara geldiği günden beri hizmet ve projeleriyle Türk siyasetine damga vuran Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın güçlü desteğiyle birçok projeyi Türkiye'ye kazandıracaktır. Milletin adamı milletine hizmet yolunda tarihte eşi benzeri görülmemiş bir fedakarlıkla Türkiye'yi dünyanın sayılı devletleri arasına sokmuştur. Bundan dolayıdır ki, milletimiz en doğru kararı verip, cumhurbaşkanımızı tekrar bu koltuğa getirerek işi ehline teslim etmiştir. 24 Haziran'dan zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti teşkilatlarını ve yöneticilerine seçim sürecinde ortaya koymuş oldukları fedakar ve cefakar çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum.Trabzon'da ve Türkiye genelinde seçim sürecinin olaysız, demokratik bir hava içerisinde geçmesi demokratik olgunluk seviyesinin geldiği nokta bakımından memnuniyet verici bir durumdur. Seçilen bütün milletvekillerimizi tebrik ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum " diye konuştu.