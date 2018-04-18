Genç turizmcilerin mezuniyet sevinci

MERSİN, () – MERSİN Üniversitesi Turizm Fakültesi 35’inci dönem mezunları diplomalarını alıp, kep fırlatarak iş yaşamlarına uğurlandı.

Mezuniyet töreni, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Turizm Fakültesi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Mükremin Altıntaş, Mersin Turizm Mezunları Derneği (METİOD) Başkanı Öğr. Gör. Erdem Daşçı’nın yanı sıra çok sayıda akademik personel ile öğrenci ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Yaşar, Turizm Fakültesi’nin kurulduğu ilk yıllardan bu güne kadar Türkiye’nin en önemli fakültelerinden biri olarak, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza attığını belirterek, "Dün olduğu gibi bugünde Turizm Fakültesi göğsümüzü kabartmayı başarmış ve bizleri gururlandırmıştır. Bu gurur öğrencilerimizin, değerli velilerimizin ve hocalarımızındır" dedi.

Ardından saz olan Dekanı Birdir, öğrencilerin ailelerine ve öğrencilere özellikle teşekkür ederek, "Bu çocukları vatanına, milletine, ailesine hayırlı birer birey olarak yetiştirmeye çalışan, Türkiye’nin en köklü Turizm Okullarından birinden mezun oluyorlar, hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün Türkiye’nin en prestijli yöneticilerini yetiştiren, birçok noktada başarılı bir fakülte olmayı başardık. Benim inancım bugün karşımızda olan 125 pırıl pırıl genç önümüzdeki yıllarda okulumuzu ve siz ailelerini gururlandırmaya devam edecek" diye konuştu.

METİOD Başkanı Daşçı ise, fakültenin başarılarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"METİOD’lu olmak; etik değerlere saygı göstermek, iş ahlakı, kamu ahlakı ile birlikte hareket edebilmektir, başarmak demektir. Son olarak bizim Anadolu terbiyemiz de analarımızın, bacılarımızın bize bir sevgi dili var onunla kapatmak istiyorum, ben bu canlara kurban olurum."

Konuşmaların ardından, fakülteden onur derecesiyle mezun olan öğrencilere belgeleri Rektör Yardımcısı Erol Yaşar tarafından, mezun olan diğer öğrencilere de Dekan Birdir ve öğretim elemanları tarafından mezuniyet belgeleri verildi. Diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak okul yaşamlarına veda ederek iş hayatına adım attı.

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