Genç tasarımcıların ayakkabı tasarımları yarışacak

SHOEXPO - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Teması 'prestij' olarak belirlenen uluslararası yarışmanın sonucu fuarın açılış günü olan 24 Nisan’da belli olacak.

Ayakkabı ile çanta sektörünün dev buluşması Shoexpo - 43. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından fuarizmir’de 43. kez düzenlenecek. Sektördeki en yeni ayakkabı ve çanta modelleri ile tasarımlarının tanıtılacağı Shoexpo’da, yerli ve yabancı alıcılar, satıcılarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

PRESTİJ İÇİN YARIŞACAKLAR

Fuar kapsamında sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı, özgün tasarımları ortaya çıkarmayı ve teşvik etmeyi hedefleyen İZFAŞ tarafından düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’nda 26 Mart’ta başvurular sona erdi. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması’na bu yıl 117 tasarım ile başvuru yapıldı. Düzenlendiği ilk yılında 'Ege rüyası', ikinci yılında ise 'transform' (dönüşüm) temasıyla tasarımcılarla buluşan yarışmada katılımcılar bu kez 'prestij' için tasarladı. Jüri üyeleri, ön elemede finalistleri belirledi. Kadın ayakkabı kategorisinde 10, erkek ayakkabı kategorisinde ise 7 tasarım finale kaldı.

24 NİSAN'DA KAZANAN AÇIKLANACAK

Kadın kategorisinde sektörle ilgili çeşitli üniversite, lise ve kurslardan Bektaş Şahin, Çilem Akyıldız, Dilan İlarslan, İpek Kantar, Kerem Yüksel, Mine Sağver Haşimbegoviç, Raheleh Seyedsaleki, Serkan Baltekin, Sümeyye Erkan, Türkçen Gökyüzü Gömleksiz; erkek kategorisinde ise Alparslan Şendağlı, Ayça Malçok, Cihan Gözel, Fatma Zehra Ermez, Rafi Batuhan Ergün, Tolga Fırat ile Türkçen Gökyüzü Gömleksiz finale kaldı. Tasarımcılar, tasarladıkları ayakkabıları hazırlayacak. Shoexpo’nun açılış günü 24 Nisan’da, birinciler belli olacak. Tasarım Yarışması'nda birinci olan tasarım 10 bin lira ödüllendirilecek. İkinci olan ayakkabı tasarımı için 7 bin 500 lira, üçüncü tasarım için de 5 bin lira ödül verilecek.

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