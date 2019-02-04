Genç solistlerin yıldızı İzmir’de parlıyor

İZMİR Devlet Opera ve Balesi, Alsancak Rotary Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle gerçekleştirilen Ulusal Genç Solist Yarışması, genç opera sanatçılarını, Türkiye ve dünya opera sahnelerine kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışma sonucunda, profesyonel ve üniversite kategorilerinde yarışacak sanatçılar, para ödüllerinin yanı sıra, çeşitli yurt dışı burs programları ve konser olanakları kazanacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Alsancak Rotary Kulübü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle gerçekleştirilen Ulusal Genç Solist Yarışması, genç yetenekleri ülke ve dünya çapında opera sahnelerine kazandırmaya devam ediyor. Sanatçıların, İzmir, Türkiye ve dünya sanatseverlerince tanınmaları, yeni ve farklı olanaklara kavuşmaları, yetenekleri ve donanımlarıyla uluslararası alandaki yarışta var olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yarışma, genç solistlerin İzmir’den dünyaya açılmasına öncülük ediyor. Genç profesyonel ve üniversite kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılmak için, yarışmacıların müzik eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumundan mezun veya devam ediyor olmaları gerekiyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmada, dünyanın önde gelen sanatçılarından kurulu yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren sanatçılar, para ödüllerinin yanı sıra, çeşitli yurt dışı burs programları ve konser yapma olanakları kazanacaklar. Yarışmanın profesyonel kategorisi final konseri 7 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, üniversite kategorisi final konseri ise İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

'TEMEL AMACIMIZ, GENÇ SANATÇILARA OLANAK SAĞLAMAK'

Yarışmanın temel amacının zor koşullarda yetişen genç sanatçıların sanatseverlere tanıtılmasına yardımcı olarak onlara bir takım olanaklar sağlayarak özendirmek olduğunu belirten Jüri Başkanı Aytül Büyüksaraç, "Ülkemizin ve ülkemize ait değerlerin yeterince ve etkin olarak gün yüzüne çıkarılmadığı düşüncesinden hareketle, 'ne yapılmalı - ne yapılabilir' sorusuna yanıt vermek adına Ulusal Genç Solist Yarışması adıyla geçtiğimiz yıllarda bir yarışma yapıldı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenmekte. Bu yarışmayı kurumsallaştırmak öncelikle müzik eğitimi veren kurumlar, halkımızın beğeni düzeyini yükseltme görevini üstlenmiş olan sanat kurumları ve elbette ülkemiz ve kentimizin sanatseverlerinin çabaları ile mümkün olacaktır. Yarışmaya ülkemizdeki müzik eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan veya mezun olmuş gençlerin katılması, ülkemizin aydınlık geleceği adına en büyük dileğimiz" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

FOTOĞRAF