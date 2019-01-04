Genç sanatçıların sergisi izleyenleri büyüledi

BURSA’nın Merkez Nilüfer ilçesinde 2019 yılının ilk sergisi açıldı. 35 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Nilüfer Genç Sanat Sergisi’ büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı ‘Nilüfer Genç Sanat Sergisi’, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi’nde görücüye çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in açılışını gerçekleştirdiği sergi, büyük ilgi gördü. 35 sanatçının farklı çalışmalarından seçkilerle oluşturulan sergi, sanatseverleri büyüledi. Sergide, önemli sergilerde yer almış sanatçıların yanı sıra; gelecek vaat eden genç yeteneklerin eserleri de yer aldı.

‘SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKIYORUZ’

Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Başkanı Bozbey, başarılı çalışmalarından dolayı sanatçıları kutlaYIP, “Nilüfer’i sanat kenti yapan, sanata ve her yaştan sanatçıya sahip çıkmasıdır. İnanıyorum ki aramızda yer alan genç sanatçılarımızdan bir çoğu, ülkemizi dünyanın farklı yerinde temsil edecek. Nilüfer Belediyesi, bundan sonra da aynı anlayışla sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya, genç sanatçıları da desteklemeye devam edecek. Bu sergide inanılmaz eserler var. Tüm sanatçılarımızın gözlerine ve düşüncelerine sağlık” dedi.

Sergi, 27 Ocak tarihine kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

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