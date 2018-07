Genç sağlıkçılar göreve hazır

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, dördüncü dönem mezunlarını sağlık camiasına coşkuyla uğurladı. Hemşirelik ve Sosyal Hizmet Bölümü'nü bitiren 262 genç sağlıkçı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bumin Nuri Dündar ev sahipliğindeki törende, mezun gençlerin coşkusuna, aileleri de ortak oldu. Törene Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Prof. Dr. İrfan Karadede, dekanlar, enstitü müdürleri, akademisyenler ve Genel Sekreter Yardımcısı Enes Uzun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire Fatma İncekara Aydın ve öğretim üyeleri de katıldı.

1262 öğrencinin eğitim gördüğü İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin, 8 alanda 70 öğrenciye yüksek lisans eğitimi verdiğini belirten Dekan Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, eğitim kalitesini katlayacak ve bölgede tek olacak simülasyon merkezinin kuruluş hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Mezun öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Dündar, "İKÇÜ'lü olmak; her zaman ve her yerde büyük düşünebilmek, insanlara önyargısız değer verebilmek, her ortamda hakkı, iyiyi, doğruyu ve güzeli savunabilmek, bireysellikten uzak, ekip ruhuyla hareket edebilmek, her zaman bilimin ışığında koşabilmek, örfüne, töresine, tarihine, milletine bağlı olabilmek, bu güzel ülkeyi koşulsuz gönülden sevebilmektir. Çalışma hayatınızda fedakarlık, empati, hasta haklarına saygı, güler yüzlülük, dürüstlük, mükemmeliyetçilik, ekip ruhu ana prensipleriniz olmalıdır. Yaratılanı yaratandan ötürü seven, mesleğini her koşulda severek ve en iyi şekilde yapan bireyler olmalısınız. Milletimizin her alanda olduğu gibi sağlık alanında da tüm dünyaya örnek olan kahraman şahsiyetlerini kendinize örnek almalısınız" dedi.

Geçirdiği ani rahatsızlık sebebiyle hayata veda eden hemşirelik bölümü öğrencisi Mustafa Emre Taşdemir'i de anan Prof. Dr. Dündar, "Gencecik yaşında ansızın kaybettiğimiz, bizi büyük üzüntülere boğan ve bugün burada olsaydı mezunlarımızdan biri olarak karşımızda olacak olan Hemşirelik Bölümü öğrencimiz merhum Mustafa Taşdemir'i rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Mekanın cennet olsun Mustafa'cığım. Seni unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

SEKTÖRE 725 GENÇ SAĞLIK NEFERİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin İKÇÜ'nün ilk mezun veren fakültesi olması açısından ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Saffet Köse de, bu dönemle birlikte toplam 725 İKÇÜ'lü sağlıkçının sağlık sektörüne adım attığını belirtti. Prof.Dr.Köse, "Bu eğitim öğretim müfredatında öğrencilerimize daima yol gösteren, tecrübelerini aktaran fakültemizin değerli öğretim elemanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İkinci olarak aileleri tebrik ediyorum. Çocuklarınız için her türlü emeği harcadınız, onlara verdiğiniz değeri göstermek için buralara kadar geldiniz. Böyle değerli evlatları milletimize kazandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Üçüncü tebriğim ise öğrencilerimize olacak. Dört yıl boyunca belli bir disiplin içinde kendilerinden istenenleri başarıyla yerine getirdiler. Bu millete hazır vaziyete geldikleri için onları tebrik ediyorum. Son teşekkürüm de milletimize olacak. Çok zor şartlarda da olsa, çok kıt imkanlarla da olsa, vergileriyle, gayretleriyle bu kurumları oluşturdular. Bu kurumlarda bütün imkânları gençlerimize sağladılar. Öğretim elemanlarımız da öğrencilerimizi yetiştirdiler. Bu millet, her türlü övgüye ve her türlü hizmete layıktır" dedi.

Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem ile Sosyal Hizmet Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Melike Tekindal'ın eşliğinde hep bir ağızdan meslek andı içen genç sağlıkçılar için düzenlenen tören, ailelerin heyecan ve coşkusu eşliğinde öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.

Tören sonunda hemşirelik bölümü öğrencisiyken hayata genç yaşta gözlerini yuman merhum Mustafa Emre Taşdemir adına lokma döküldü.

